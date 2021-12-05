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MasterChef kim elendi? 5 Aralık Masterchef kim gitti? 5 Aralık MasterChef'te elenen isim belli oldu mu?

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. 5 Aralık Pazar akşamı Masterchef yarışmasında eleme potasındaki 6 isim arasından bir kişi kıran kırana bir rekabet sonrası veda edecek. MasterChef'in sıkı takipçileri internetten "MasterChef'te kim elendi?", "5 Aralık MasterChef Türkiye'de elemeye kimler kaldı?" sorularının cevabını merak ediyor. Peki, Masterchef'te kim elendi? Elenen isim belli oldu mu? İşte cevabı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 09:11
MasterChef kim elendi? 5 Aralık Masterchef kim gitti? 5 Aralık MasterChef'te elenen isim belli oldu mu?

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan yarışma programı Masterchef Türkiye 2021'de bu hafta eleme potasına 6 isim yazıldı. "MasterChef'te 5 Aralık elenen isim kim oldu?", "MasterChef'e kim veda etti?" ve "MasterChef'ten kim elendi?" gibi soruları Masterchef izleyicileri tarafından internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? MasterChef Türkiye'de elemeye kimler kaldı? İşte bu soruların cevabı...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme adayları; Tahsin, Burcu, Araz, Hasan, Görkem ve Safanur oldu. Pazar günü yapılacak eleme oyunu sonrasında bir yarışmacı, MasterChef'e veda edecek.

👉 MasterChef Araz kimdir, nereli, kaç yaşında?

👉 MasterChef Azize kimdir, nereli kaç yaşında?

👉 MasterChef Dilara kimdir, nereli, kaç yaşında?

👉 MasterChef Pelin kimdir, nereli kaç yaşında?

👉 MasterChef Burcu kimdir, nereli, kaç yaşında?

👉 MasterChef Sergen kimdir, nereli kaç yaşında?

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