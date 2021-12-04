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'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Çift cevap da yetmedi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de ekranlara gelen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde, "Tıp tarihindeki en ağır insan kaç kiloydu?" sorusu gündem oldu. İşte sorunun doğru cevabı ve yarışmacının verdiği yanıt...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 11:20
'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Çift cevap da yetmedi

'Kim Milyoner Olmak İster?', 3 Aralık Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Aslen Erzincanlı olan, yarışmaya İstanbul'dan katılan Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunu Elif Ünsal, "Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki en ağır insan kaç kiloydu?" sorusunda zorlandı.

'ÇİFT CEVAP' DA YETMEDİ!
50 bin TL değerindeki sorunun şıkları arasında; 635, 735, 835 ve 935 yer alıyordu. 'Çift cevap joker hakkı'nı kullanan yarışmacı, ilk olarak 835 kg., daha sonra 735 kg. yanıtını verdi. Sorunun doğru cevabı ise 635 kiloydu.

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