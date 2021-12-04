Gönül Dağı dizisi SON BÖLÜM İZLE - GÖNÜL DAĞI İZLE 42. bölüm (TRT 1)

Gönül Dağı 42. BÖLÜM İZLE / Gönül Dağı 42. BÖLÜM FULL İZLE

Gönül Dağı 42. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Gönül Dağı 41. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı 4 Aralık Cumartesi günü ekranlara geldi. Gönül Dağı 42. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri.

Gönül Dağı 42. BÖLÜM İZLE / Gönül Dağı 42. BÖLÜM FULL İZLE

Gönül Dağı 42. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Gönül Dağı 41. BÖLÜM İZLE

Gönül Dağı 42. Bölümde meşhur olmak için Unkapanı'na giden Selami geri döner iş arar. Ağıtçı Hüseyin'in yanında işe başlayan Selami aradığını bulamaz. Mezarcı İlyas'ın arsanın parasına istemesine sinirlenen Veysel ise evin inşatı için aldığı malzemelere parçalar.

Gönül Dağı 42. BÖLÜM İZLE / Gönül Dağı 42. BÖLÜM FULL İZLE

Gönül Dağı 42. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Gönül Dağı 41. BÖLÜM İZLE

Gönül Dağı 42. BÖLÜM İZLE / Gönül Dağı 42. BÖLÜM FULL İZLE

Gönül Dağı 42. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Gönül Dağı 41. BÖLÜM İZLE