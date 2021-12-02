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MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Aralık masterchef eleme adayları kim?

MasterChef 2021 Türkiye'de 2 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan bölümde nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Beşinci haftanın son dokunulmazlık oyunu ile birlikte haftanın eleme adayları belirlendi. Alanya'da kozlarını paylaşan Mavi takım ve Kırmızı takım, konuklar için yöresel yemekler yaptı. Yemeklerin tadımı sonrasında verilen oylar ile 3. dokunulmazlık oyununu kazanan haftanın eleme adayları açıklandı. Peki masterchef'te elemeye kimler kaldı, dokunulmazlığı kim kazandı? Cevabı haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 21:59 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 22:52
MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Aralık masterchef eleme adayları kim?

MasterChef Türkiye'de 2 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan bölümde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef'te Alanya'da oynanan son takım oyununda yöresel yemekler, özel konuklar için yapıdı. Konukların vereceği oylar ile dokunulmazlığı kazanan isim ve kazanan takıma göre son eleme adayı belirlendi. Peki MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım olursa bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mavi takım kaybederse potaya girmeyen tek Sergen olduğu için direkt eleme adayı olacak. Bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde yapan isim, dokunulmazlık alacak ve bir arkadaşını potaya gönderecek.



MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef'te bu hafta ilk dokunulmazlığı Kırmızı takım kazandı. Mavi takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununda ise kazanan Hasan oldu. 1. eleme adayı olarak Hasan'ın seçtiği isim Tahsin idi. Sonrasında yapılan oylamada potaya giren ikinci isim Burcu oldu ve 2. eleme adayı da belirlendi.

İkinci dokunulmazlık oyununda kazanan yine Kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu Mavi takım üç kişi oynadığı için konsey oylamasına gerek kalmadı. Dokunulmazlığı kazanan Sergen olurken Araz ve Hasan, direkt potaya girdi.

1- Tahsin
2- Burcu
3- Araz
4- Hasan

MASTERCHEF'TE 3. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANACAK?

MasterChef'te bu akşam üçüncü dokunulmazlık oyunu başladı. Şefler, oyun öncesinde yapılacak yemekleri açıkladı. Alanya'nın yöresel yemeklerinden olan günün menüsü şöyle;

1- Gülüklü çorbası
2- Balık mançuru
3- Bakla pilavı
4- Kuru patlıcan taratoru
5- Öksüz helvası

Bu yemeklerin yapılması için bir saat süre verildi. Yarışmacılar, yemekleri en iyi şekilde hazırlamak için hünerlerini sergiledi. Süre sonunda hazırlanan yemekler konuklara ikram edildi.

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