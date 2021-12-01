Haberler Magazin Kuruluş Osman kadrosuna yeni oyuncu katıldı! Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli? Kuruluş Osman dizisindeki Hera kimdir?

Kuruluş Osman kadrosuna yeni oyuncu katıldı! Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli? Kuruluş Osman dizisindeki Hera kimdir?

atv ekranlarında üçüncü sezonunu geçiren ve reyting sıralamalarında zirvede yer alan Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna 73. bölümde yeni bir isim dahil oldu: Feyza Sevil Güngör. Kuruluş Osman'ın Hera'sı Feyza Sevil Güngör kimdir? Feyza Sevil Güngör kaç yaşında, nereli?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 00:35 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 00:45
Kuruluş Osman kadrosuna yeni oyuncu katıldı! Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli? Kuruluş Osman dizisindeki Hera kimdir?

Oyuncu kadrosuyla ve senaryosuyla büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman, atv'deki 3. sezonunda reyting listelerinde zirve koltuğunu korumaya devam ediyor.

Kuruluş Osman'ın zengin oyuncu kadrosuna 73. bölümde yeni bir isim dahil oldu.

Sürpriz bir karakterle hikayeye dahil olan Feyza Sevil Güngör, 'Kuruluş Osman'ın 73'üncü bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıktı.



FEYZA SEVİL GÜNGÖR KİMDİR?

Feyza Sevil Güngör, 1997 yılında dünyaya gelmiştir. 2015 senesinde İstanbul Ticaret Üniversitesinde eğitimine başlayan oyuncu 2020 yılında mezun olmuştur.



Burada lisans eğitimini tamamladıktan sonra ilk dizisi olarak Savaşçı dizisinde yer almıştır.

Son olarak Misafir dizisinde yer alan oyuncu, Kuruluş Osman dizisinde 73. bölüm itibarıyla Prenses Hera karakteriyle rol almaya başladı.


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