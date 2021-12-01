Kuruluş Osman kadrosuna yeni oyuncu katıldı! Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli? Kuruluş Osman dizisindeki Hera kimdir?

Oyuncu kadrosuyla ve senaryosuyla büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman, atv'deki 3. sezonunda reyting listelerinde zirve koltuğunu korumaya devam ediyor.

Kuruluş Osman'ın zengin oyuncu kadrosuna 73. bölümde yeni bir isim dahil oldu.

Sürpriz bir karakterle hikayeye dahil olan Feyza Sevil Güngör, 'Kuruluş Osman'ın 73'üncü bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıktı.







FEYZA SEVİL GÜNGÖR KİMDİR?

Feyza Sevil Güngör, 1997 yılında dünyaya gelmiştir. 2015 senesinde İstanbul Ticaret Üniversitesinde eğitimine başlayan oyuncu 2020 yılında mezun olmuştur.







Burada lisans eğitimini tamamladıktan sonra ilk dizisi olarak Savaşçı dizisinde yer almıştır.

Son olarak Misafir dizisinde yer alan oyuncu, Kuruluş Osman dizisinde 73. bölüm itibarıyla Prenses Hera karakteriyle rol almaya başladı.





