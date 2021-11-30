MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Kasım MasterChef ilk eleme adayları kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef'te heyecan sürüyor. Salı günü yayınlanan yeni bölümde ilk takım oyunu gerçekleştirildi. Takımlar, şeflerin isteği doğrultusunda dolmalar konseptli menü için kıyasıya mücadele verirken, haftanın eleme adaylarıyla birlikte bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim de belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 30 Kasım Salı günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, dolmalar konseptli menü için mücadele verdi. Eren, Mert, Dilara, Safanur ve Görkem'in yer aldığı kırmızı takım, oyunu kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in yayınlanan yeni bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Hasan oldu.

MASTERCHEF İLK ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef'in yayınlanan yeni bölümünde ilk eleme adayları Tahsin ve Burcu oldu.