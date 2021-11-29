Haberler Magazin Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Tuzlaspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 11:39
Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 14. hafta heyecanı devam ediyor. Tuzlaspor ile BB Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TUZLASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor - BB Erzurumspor maçı 29 Kasım Pazartesi günü günü günü saat 20:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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