Kalp Yarası SON BÖLÜM İZLE | Kalp Yarası 22. bölüm izle - atv canlı izle Kalp Yarası izle (Kalp Yarası TEK PARÇA FULL İZLE)

Kalp Yarası 22. bölüm full izle araması yapanlar atv ekranlarına kilitlendi. Başrolünde Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kalp Yarası dizisininin merakla beklenen 22. bölüm fragmanı ve yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı. Peki yeni bölümde neler oldu?

👉KALP YARASI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE

KALP YARASI 22. BÖLÜM FRAGMANI:

👉KALP YARASI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE

Ayşe, yaşadığı felaketlerin sorumlusu olarak gördüğü Hande'ye karşı yaptığı tehlikeli hamlenin sonucunda dedesi Şahin'le yüzleşmek zorunda kalır. Sancakzadelere karşı güçlerini birleştiren Hande ve Yaman, intikamları uğruna yeni bir yola girerler. Diğer tarafta Azade'nin tuzağına düşen Adnan ise reddedemeyeceği bir teklifle Yaman'ın kapısını çalar. Ferit ilişkilerini toparlamaya çalışsa da Ayşe tüm geçmişi ve geleceğiyle yüzleşmek zorunda kalınca bir karar aşamasına gelir. Ayşe'nin vereceği karar, Ferit ve Ayşe ilişkisini yeni bir dönemece sokar.

👉KALP YARASI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE

👉KALP YARASI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Yıldız Hülya Bilban

Genel hikaye: Tomris Giritlioğlu

Senaryo: Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül Akad

Oyuncular : Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz

👉KALP YARASI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE