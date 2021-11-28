Haberler Magazin MasterChef kim elendi? 28 Kasım MasterChef kim gitti? İşte veda eden isim

MasterChef kim elendi? 28 Kasım MasterChef kim gitti? İşte veda eden isim

MasterChef Türkiye 2021'de eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyunca yapılan 3 takım oyunu sonucunda eleme potasında, Araz, Hasan, Mert, Pelin, Safanur ve Görkem yer aldı. 28 Kasım gecesi yapılan yaratıcılık yemeğinin ardından eleme potasına 3 kişi kaldı. Sona kalan 3 yarışmacı Danilo şefin tabağını en iyi şekilde yapmak için tezgah başına geçti. Peki Masterchef'te kim elendi? 28 Kasım MasterChef Türkiye'de kim gitti? İşte tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 00:44 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 00:46
MasterChef kim elendi? 28 Kasım MasterChef kim gitti? İşte veda eden isim

MasterChef 2021'de elenen isim belli oldu. Eleme potasında yer alan 6 yarışmacı, MasterChef hayallerine veda etmemek için çaba gösterdi. Eleme potasında Araz, Hasan, Mert, Pelin, Safanur ve Görkem yer aldı.

İlk olarak pancar ürünüyle yaratıcılık yemeği hazırlandı. Gecenin en başarılı tabağını Mert yaptı. Böylece Mert eleme potasından kurtulan ilk isim oldu. Eleme potasından kurtulan ikinci isim ise Hasan oldu. Potadan kurtulan üçüncü isim ise Görkem olarak açıklandı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef eleme potasında son 3'e kalan isimler Araz, Pelin ve Safanur oldu. 3 yarışmacı Danilo şefin tabağını en iyi şekilde yapabilmek için yarıştı.

MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM PELİN OLDU!
Danilo şefin yemeğini en başarılı yapan Safanur elenmekten kurtuldu. İkinci başarılı yemeği yapan Araz, MasterChef'te en az bir hafta daha kalmaya hak kazandı.

Danilo Şef'in vermiş olduğu Şef tabağını daha az başarılı yaparak bu gece elenen yarışmacı Pelin oldu.

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş-Giresunspor maçı sonrası olay sözler! "Takımını sattı, kimse hakeme kızmasın" Sergen Yalçın, Necip Uysal, Ahmet Nur Çebi...
Başkan Erdoğan İzmir'deki "Engelleri Birlikte Aştık" programında Yemen türküsüne eşlik etti
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor