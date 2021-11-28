MasterChef kim elendi? 28 Kasım MasterChef kim gitti?

MasterChef'te kim elendi? 28 Kasım MasterChef kim veda etti? soruları MasterChef izleyicileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef Türkiye 2021'de bu hafta eleme potasına 6 isim yazıldı. Masterchef'te kim elendi, kim gitti? 28 Kasım MasterChef Türkiye'de elemeye kimler kaldı?

Eleme potasına giren yarışmacılar jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun karşısına çıkıp elenmemek mücadele ediyorlar. MasterChef'te bu haftanın elenen ismi jüri üyeleri tarafından açıklandıktan sonra belli olacak.

28 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen MasterChef Türkiye 2021 yeni bölümünde bir yarışmacı daha hayallerine veda etmiş olacak. Elemeye kalan 6 isim arasında oynanan yarışmada kaybeden kişi kesinleşecek.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

MasterChef 2021'de eleme potası bu hafta Görkem, Pelin, Sefanur, Mert, Araz ve Hasan'dan oluştu. Bu isimlerden biri yarışmaya veda edecek.