Kardeşlerim SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE Kardeşlerim 30. yeni bölüm İZLE (atv Kardeşlerim dizisi izle)

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👉 KARDEŞLERİM İZLE - SON BÖLÜM İZLE (30. BÖLÜM)

👉 KARDEŞLERİM 29. BÖLÜM İZLE!

Kardeşlerim 30. bölüm full izle araması yapanlar atv ekranlarına kilitlendi. Başrolünde Celil Nalçakan'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisinde 30. bölüm yayınlandı.

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👉 KARDEŞLERİM İZLE - SON BÖLÜM İZLE (30. BÖLÜM)

👉 KARDEŞLERİM 29. BÖLÜM İZLE!

30.Bölüm Özeti:

"Hiçbir şey yolunda gitmezken, sen nasıl gittin…"

Kadir'in ölümünün ardından Asiye evi geçindirebilmek için canla başla mücadele ederken, Ömer de Oğulcan'la beraber abisinin katilini bulmaya çalışmaktadır. Orhan'ı okulda karşılayan kötü sürpriz, Aybike ve Berk'in arasının gerilmesine neden olurken, Kaan ile birlik olan Akif, olanların üstünü örtme çabasına tüm gücüyle devam eder. Bir sevdiğini daha kaybetmenin acısıyla derinden sarsılan Eren kardeşler, ayakta kalabilmek için yine birbirlerine tutunmak zorundadırlar.

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN!

👉 KARDEŞLERİM İZLE - SON BÖLÜM İZLE (30. BÖLÜM)

👉 KARDEŞLERİM 29. BÖLÜM İZLE!

Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)