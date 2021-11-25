MasterChef'te eleme potasına kimler gitti? 25 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye 2021'de 14. haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyununun ardından eleme potası netlik kazanacak.

Büyük bir heyecana sahne olacak haftanın son dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım yarışmacıları eleme potasına gitmemek için tezgah başına geçti.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oynayacak. Bireysel dokunulmazlığın ardından takım oylamasıyla eleme potasına gidecek son isim belirlenecek.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de 14. haftanın ilk eleme adayları Görkem ve Pelin olmuştu. Haftanın ikinci takım oyununda kaybeden taraf olan kırmızı takım 2 eleme adayı çıkardı.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, haftanın üçüncü adayı olarak Safanur'u belirledi. Yapılan takım oylamada adı en çok yazılan Mert, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

ELEME POTASINA GİDECEK SON İSİMLER BELLİ OLACAK

İlk iki oyun sonrasında eleme potasına gidecek 4 isim belirlendi. Üçüncü dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına gidecek dördüncü ve beşinci yarışmacı belli olacak.