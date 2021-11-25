MASTERCHEF PELİN KİMDİR? Pelin Zaman kaç yaşında, nereli? Masterchef Pelin elendi mi? Masterchef Pelin Zaman'ın Instagram hesabı nedir?

MASTERCHEF PELİN KİMDİR?

Masterchef Pelin kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular MasterChef yarışmasının sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef Pelin Zaman kimdir? Instagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç?

MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarından Pelin Zaman, 2 Mayıs 1988 doğumlu ve 33 yaşındadır. Yarışmaya İstanbul'dan katılan MasterChef Pelin, hava limanında yolcu hizmetleri memurudur. İşletme mezunu olan Pelin Zaman, iki sene açık öğretim okuyarak aşçılık eğitimi almıştır.

Bugüne kadar çok sayıda ülke gezen Pelin Zaman hayatının bir döneminde Amerika'da yaşamıştır. Dünya mutfağına ilgisi olan yarışmacı güzel yemek yaptığını ve yemeklerini tadanların çok beğendiğini düşünüyor. İleride kendisine ait bir işyeri açmak istiyor. Gezip gördüğü ülkelerin mutfaklarına her daim dikkat kestiğini söyleyen Pelin Zaman, yemek konusunda da iddialı. Dünya mutfağına oldukça ilgili olan yarışmacı, ileride kendisine ait bir işletme açmak istiyor.

Sosyal medya platformu Instagram'da @pelinzamannn kullanıcı adıyla yer alan yarışmacı Pelin Zaman'ın, 10,3 bin takipçisi bulunmaktadır.





PELİN ZAMAN'IN ANA KADRO YOLCULUĞU 🧐



Şeflere, Porto Riko yemeği olan Mofongo yapan Pelin Zaman, üç evet oyu alarak sonraki tura geçmişti. Üçlü düello turunda Kübra ve Rümeysa isimli yarışmacılarla yarıştı. Yarışmacılardan 45 dakika içerisinde İtalyan usulü Minestrone çorbası yapmaları istendi. En başarılı çorbayı yapan MasterChef Pelin oldu ve üst tura çıkmayı başardı.

Final turunda ana kadroya giremeyen Pelin, yedek yarışmacılar arasına girmeyi başardı. Yedek yarışmacılar ile yapılan beşinci turda gecenin en iyi lazanyasını yapan yarışmacı, ana kadroya girmeyi başardı.