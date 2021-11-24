Sadakatsiz SON BÖLÜM İZLE | Sadakatsiz 40. bölüm izle - Kanal D Sadakatsiz izle (Sadakatsiz TEK PARÇA FULL İZLE)

SADAKATSİZ 40. BÖLÜM İZLE / SADAKATSİZ 40. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisinde heyecan dorukta. Sadakatsiz 24 Kasım Çarşamba günü ekranlara gelecek. Sadakatsiz 40. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Sadakatsiz son bölüm bilgileri; Sadakatsiz 40. Bölümü

SADAKATSİZ 40. BÖLÜM İZLE / SADAKATSİZ 40. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum

SADAKATSİZ 40. BÖLÜM KONUSU

Asya, Aras ile ilişkisini noktaladıktan sonra tüm ipler bir anda kopar. Derin ise Volkan'ın bu sebepten Asya ile yakınlaşmasına katlanamaz. Aras ile karşılaşması bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına sebep olacakken, Aras Leyla'yı da alıp Tekirdağ'dan gitmeye karar verir.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

SADAKATSİZ 40. BÖLÜM İZLE / SADAKATSİZ 40. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum

SADAKATSİZ 40. BÖLÜM İZLE / SADAKATSİZ 40. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum