MasterChef haftanın dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef'te eleme potasına kimler gitti?

MasterChef Türkiye 2021'de 14. haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu, efsane film Hababam Sınıfı'nın çekildiği Adile Sultan Kasrı'nda oynandı.

Öğretmenler Günü'ne özel bu oyun büyük bir heyecana sahne oldu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları eleme potasına gitmemek için tezgah başına geçti. Her iki takım düğün çorbası, lahana sarma, salçalı makarna, kuzu fırın ve hanımgöbeği tatlısı bulunan menüyü başarıyla yapmaya çalıştı. Konuk öğretmenlerin verdiği oylar ile dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu.



KIRMIZI TAKIM KAZANDI!

Genel skorda 18-17 kazanan kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu.



Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım ise 3. ve 4. eleme adayını belirlemek zorunda kaldı. Peki MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? MasterChef'te eleme potasına kimler gidecek?

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLACAK?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyununa girecek. Yarışmacılar, şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde yapmaya çalışacak. Arkadaşlarına göre daha iyi tabak çıkaran yarışmacı, bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak. Sonrasında ise bir arkadaşını eleme potasına gönderecek.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de 14. haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı Eren kazandı. Onun potaya gönderdiği Görkem ise 1. eleme adayı oldu. Oylamada ise adı en çok yazılan Pelin, ikinci eleme adayı oldu.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ ELEME ADAYI BELLİ OLACAK

Bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, ilk olarak bireysel dokunulmazlık oyununa çıkacak. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, bir arkadaşını eleme potasına gönderecek ve üçüncü eleme adayı belli olacak. Sonrasında konseyde yapılacak oylama ile dördüncü eleme adayı belli olacak.