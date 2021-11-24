DESTAN dizisi ekibinden muhteşem gala! İşte oyuncuların açıklamaları...

Türk televizyon tarihinin en iddialı projelerinden biri olan, Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi 23 Kasım Salı akşamı ATV'de ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı.

Destan'ın ilk bölümünü oyuncular, yapım ekibi, atv yönetimi ve çalışanları dün akşam Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen galada hep beraber izledi.

Yayın öncesi kamera karşısına geçen oyuncular, heyecanlarını SABAH TV'yle paylaştı. 6-7 aylık bir eğitim sürecinden geçtiklerinden bahseden Ebru Şahin, platoya ilk girdiği andaki duygularını ise, "Görsel şölen tadında bir dünya yarattılar" sözleriyle dile getirdi.

DİZİNİN OYUNCU KADROSU

Destan dizisinin zengin oyuncu kadrosunda Kanbolat Görkem Arslan, Teoman Kumbaracıbaşı, Deniz Barut, Elif Doğan, İpek Karapınar, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Osman Albayrak, Şahin Ergüney, Ahmet Olgun Sünear, Alper Düzen, Ecem Sena Bayır, Bilgi Aydoğmuş, Esra Kılıç, Hilal Uysun, Evren Erler, Meltem Pamirtan, Faruk Aran, Müge Duygun, Mehmet Sertakan, Aysel Yıldırım, Seca Naz Karabulut, Cihangir Köse, Berna Üçkaleler, Doruk Şengezer, Onur Yenidünya yer alıyor.



İŞTE OYUNCULARIN AÇIKLAMALARI VE GALADAN GÖRÜNTÜLER