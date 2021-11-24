Ada Masalı SON BÖLÜM İZLE | Ada Masalı 23. bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ada Masalı dizisinde heyecan dorukta. Ada Masalı'nın 22. ve en son yayınlanan bölümü 24 Kasım Çarşamba günü ekranlara geldi. Ada Masalı 23. bölümünü izlemek isteyen izleyiciler şimdi internette "Ada Masalı son bölüm izle", "Ada Masalı 23. bölüm izle" ve "Ada Masalı son bölüm full izle" aramaları yapıyor. İşte Ada Masalı 22. bölüm bilgileri ve izleme linki...

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Ada Masalı 23. Bölüm Konusu;

Otelde çıkan kargaşa sırasında bebeğin ortadan kaybolması herkesi endişelendirirken Haziran ile Poyraz Hanife ve bebeğinin peşine düşer. Nehir Okan'la yakınlaşmaya başlarken Suzan, Sadık için bir tehdit olmaya devam eder. Biricik, Beyazıt'ın kıskançlığından rahatsız olurken Beyazıt ise Biricik'in istediği gibi biri olmak için Görkem'den dersler alacaktır. Alper ve Melisa çiftini evliliğin ilk günlerinden bazı zorluklar beklerken onlara yardım eli Selma ve Fatih çiftinden gelecektir. Zeynep ise hastalığının bilinmesini istemezken hiçbir şey beklediği gibi gitmez.

Ada Masalı 23. BÖLÜM İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/bolumler/23-bolum

Ada Masalı tüm bölümler FULL İZLE

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Ada Masalı 23. BÖLÜM İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/bolumler/23-bolum

Ada Masalı tüm bölümler FULL İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/bolumler