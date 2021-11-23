MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Kasım MasterChef ilk eleme adayları kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef'te heyecan sürüyor. Salı günü yayınlanan yeni bölümde ilk takım oyunu gerçekleştirildi. Takımlar, şeflerin isteği doğrultusunda sushi menüsü için kıyasıya mücadele verirken, haftanın ilk eleme adaylarıyla birlikte bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim de belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in 23 Kasım Salı günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, sushi menüsü için mücadele verdi. Oyunun kazananı Dilara, Sergen, Tahsin, Burcu, Mert ve Safanur'un yer aldığı mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in yayınlanan yeni bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Eren oldu.

MASTERCHEF İLK ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef'in yayınlanan yeni bölümünde İlk eleme adayları Görkem ve Pelin oldu.