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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Kasım MasterChef ilk eleme adayları kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Ekranların en çok izlenen yarışma programı MasterChef, 23 Kasım Salı günü yayınlanan yeni bölümüyle ekranlara geldi. 22 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümde mavi ve kırmızı takımın kaptanları ve yarışmacıları belirlenirken, 23 Kasım'da yayınlanan bölümde takımlar ilk oyununa çıktı. Dilara'nın kaptanlığını yaptığı mavi takım ve Görkem'in kaptanlığını yaptığı kırmızı takım; şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın belirleği yemek için kıyasıya mücadele verdi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Kasım MasterChef ilk eleme adayları kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef'in 23 Kasım Salı günü yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 00:31
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Kasım MasterChef ilk eleme adayları kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef'te heyecan sürüyor. Salı günü yayınlanan yeni bölümde ilk takım oyunu gerçekleştirildi. Takımlar, şeflerin isteği doğrultusunda sushi menüsü için kıyasıya mücadele verirken, haftanın ilk eleme adaylarıyla birlikte bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim de belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in 23 Kasım Salı günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, sushi menüsü için mücadele verdi. Oyunun kazananı Dilara, Sergen, Tahsin, Burcu, Mert ve Safanur'un yer aldığı mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in yayınlanan yeni bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Eren oldu.

MASTERCHEF İLK ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef'in yayınlanan yeni bölümünde İlk eleme adayları Görkem ve Pelin oldu.

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