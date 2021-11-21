Yargı dizisi SON BÖLÜM İZLE - YARGI İZLE 10. bölüm (KANAL D)

Yargı 10. BÖLÜM CANLI İZLE / YARGI 10. BÖLÜM FULL İZLE

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Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 21 Ekim Pazar günü ekranlara gelecek Yargı 10. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı. Bölüm Fragmanı yayında! Yargı'da katil kim?

Yargı 10. BÖLÜM FULL İZLE /

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YARGI DİZİSİ SON BÖLÜM FRAGMANINI İZLE

https://www.kanald.com.tr/yargi/fragmanlar/yargi-10-bolum-fragmani

Yargı 10. Bölüm fragmanı yayında!

Ceylin ve Ilgaz'ın arası tuhaflaşmaya başlamıştır. Evlilikleri yüzünden herkes ikiliyi sorgularken onlar da kendi aralarındaki ilişkinin gidişatını çözmeye çalışırlar. Merdan ise yıllar sonra oğluyla arasındaki problemleri çözecek bir fırsat yakalamıştır. Metin'in sakladığı sırrı artık o da biliyordur. Öte yandan Ilgaz, Pars'ı köşeye sıkıştırır. Cinayet akşamı Yekta'nın yanında olduğu bilgisini bildiğini açıklayınca Pars şoke olur.

YARGI 10. BÖLÜM CANLI İZLE / YARGI 10. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler

YARGI 10. BÖLÜM FOTOĞRAFLARI