Kardeşlerim SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE Kardeşlerim 29. yeni bölüm İZLE (Kardeşlerim dizisi TEK PARÇA FULL İZLE)

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👉 KARDEŞLERİM İZLE - SON BÖLÜM İZLE (29. BÖLÜM)

👉 KARDEŞLERİM 28. BÖLÜM İZLE!

Kardeşlerim 29. bölüm full izle araması yapanlar atv ekranlarına kilitlendi. Başrolünde Celil Nalçakan'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisinde 29. bölüm yayınlandı.

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👉 KARDEŞLERİM İZLE - SON BÖLÜM İZLE (29. BÖLÜM)

👉 KARDEŞLERİM 28. BÖLÜM İZLE!

29.Bölüm Özeti:

"Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız, biz yere göğe sığdıramıyoruz!"

Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur. Akif yaşananları örtbas etmeye çalışırken Nebahat çaresizce ona destek olur. Eren ailesini büyük bir şoka sokan bu yüzleşmenin sonucu herkes için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacaktır.

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👉 KARDEŞLERİM İZLE - SON BÖLÜM İZLE (29. BÖLÜM)

👉 KARDEŞLERİM 28. BÖLÜM İZLE!

Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

KARDEŞLERİM 28. BÖLÜM FOTOĞRAFLARI