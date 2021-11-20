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Kardeşlerim Kadir diziden ayrılıyor mu? Kardeşlerim Kadir ölüyor mu? Halit Özgür Sarı diziden ayrılacak mı?

Atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim'de Kadir karakterinin kaza geçirmesi sonrası Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Kardeşlerim dizisini takip eden seyirciler, dizinin yayınlandığı cumartesi günü başarılı oyuncunun dizideki geleceğiyle ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Kardeşlerim Kadir diziden ayrılıyor mu? Kardeşlerim Kadir ölüyor mu? Halit Özgür Sarı diziden ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 23:08 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 23:10
Kardeşlerim Kadir diziden ayrılıyor mu? Kardeşlerim Kadir ölüyor mu? Halit Özgür Sarı diziden ayrılacak mı?

Başladığı günden bu güne yüreklere dokunan senaryosu ile izleyenlerini ekran başına kilitleyen Kardeşlerim dizisi bugün yeni bölümüyle ekranlara gelirken Kadir karakterinin dizide kaza geçiriyor olması gündeme bomba gibi düştü. Halit Özgür Sarı'nın hayat verdiği karakter kısa sürede sevilmişti. Hal böyleyken yayınlanan fragmanla "Kardeşlerim dizisinde Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı, ayrıldı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Dizinin bu akşam yayınlanan bölümünde tüm sorular yanıt bulacak. Peki, Kardeşlerim Kadir öldü mü, Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı, ayrıldı mı?

KARDEŞLERİM'İN KADİR'İ DİZİYE VEDA MI EDECEK?

Kadir ile ilgili gelişmeler ve Kadir karakterine can veren Özgür Sarı ile ilgili akıbet, dizinin yeni bölümünde belli olacak.

KARDEŞLERİM 29. BÖLÜMDE NE OLDU?

"Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız, biz yere göğe sığdıramıyoruz!"

Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur. Akif yaşananları örtbas etmeye çalışırken Nebahat çaresizce ona destek olur. Eren ailesini büyük bir şoka sokan bu yüzleşmenin sonucu herkes için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacaktır.

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