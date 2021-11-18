Kuruluş Osman SON BÖLÜM İZLE | Kuruluş Osman 71. bölüm izle - atv CANLI İZLE Kuruluş Osman izle (Kuruluş Osman TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 71. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman dizisi, 70. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kuruluş Osman 71. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 71. ve en son yayınlanan bölümü...

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 71. BÖLÜM İZLE

👉KURULUŞ OSMAN 72. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

KURULUŞ OSMAN 71. BÖLÜM KONUSU

Kayı Obası'na ağır darbe

Osman Bey'in Nikea'da zehirlenmesi ve eş zamanlı olarak Kayı Obası'na düzenlenen saldırı, Kayıların ciddi bir darbe almasına yol açar. Nikola'nın zehirli tuzağını zekice bir hamleyle bertaraf eden Osman Bey, saldırının hesabını sormak için önce Tekfur Rogatus'un karşısına dikilir!

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 71. BÖLÜM İZLE

👉KURULUŞ OSMAN 72. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

Osman Bey ve Turgut Bey karşı karşıya

Suikastçı Julia'nın Gonca Hatun'u şehit etmesi ise Boran Alp başta herkesin yüreğine ateş düşürür. Osman Bey ve Kayı Obası'na karşı düzenledikleri saldırılarla güvenleri artan tekfurlar, eğitim gören Kayı çocuklarını kaçırarak Söğüt'ü hedefine koyar. Osman Bey ise bütün bu olanlara karşı hamlesini sabırla hazırlarken karşısında Turgut Bey'i bulur.

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 71. BÖLÜM İZLE

👉KURULUŞ OSMAN 72. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

Osman Bey failleri bulabilecek mi?

Osman Bey, Nikea'daki zehirli tuzaktan nasıl kurtulacak? Obaya düzenlenen saldırıya hazırlıksız yakalanan Kayılar ölümcül suikastı nasıl savuşturacak? Bala Hatun, Orhan'ı koruyabilecek mi? Osman Bey Kayı Obası ve Nikea saldırılarının faillerini bulabilecek mi? Gonca Hatun'un ölümü Boran Alp'i nasıl etkileyecek? Tekfurlar Söğüt'ü ele geçirmek için nasıl bir tuzak kuracak? Osman Bey tekfurların kaçırdığı öğrencileri geri almak için ne yapacak

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 71. BÖLÜM İZLE

👉KURULUŞ OSMAN 72. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE

Yapım: Bozdağ Film

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Genel Yönetmen: Metin Günay

Yönetmen: Ahmet Yılmaz – Fethi Bayram

Senaryo: Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Oyuncular: Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı, Seda Yıldız, Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Emel Dede, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir, Serdar Akülker

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 71. BÖLÜM İZLE

👉KURULUŞ OSMAN 72. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉ATV CANLI İZLE