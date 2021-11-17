Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in yeni bölümü merakla bekleniyor.

Dizinin izleyicileri arama motorlarında, "Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz yeni bölüm bugün var mı?" gibi araştırmalar yapmaya başladı.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Diziseverlerin merakla beklediği Sadakatsiz bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Sadakatsiz dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, Sadakatsiz bölüm bugün mü, Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

Sadakatsiz'in yeni bölümü bugün (17 Kasım Çarşamba) saat 20.00'den itibaren Kanal D ekranlarında yayınlanacak?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Volkan, Aras'ın evli olduğunu öğrendi. Asya, boşanma kararı alan Volkan'ın kıskançlıkları ile uğraşırken, babasının etkisi altında kalan Ali, problem çıkarmaya devam eder.

Demir ve Gönül cephesini de etkileyen bu olay aileler arası gerilime sebep olacaktır. Leyla ismindeki gizemli kadın, Tekirdağ'da Aras'ı ararken, Derin'in planı ona engel olabilecek midir?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Volkan, Aras'ın evli olduğunu Asya'ya söylüyor. Asya, kandırıldığını öğrenince büyük bir plan hazırlıyor.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.