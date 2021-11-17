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MasterChef 2021'de takım oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef bireysel dokunulmazlığı alan isim...

Ekranların en çok izlenen yarışma programı MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 17 Kasım Çarşamba günü yayınlanan son bölümünün ardından bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacıyla birlikte 3. ve 4. eleme adayları da belli oldu? Peki, MasterChef'in yayınlanan son bölümünde bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef son eleme adayları kimler oldu? MasterChef 2021'in son bölümüyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 00:29 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 00:38
MasterChef 2021'de takım oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef bireysel dokunulmazlığı alan isim...

MasterChef 2021'de heyecan devam ediyor. 13. haftada takım oyunu ve geri dönüş oyunu oynandı. Haftanın takım oyununda kazanan Eren mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı Eren, kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Dilara'yı seçti. Öte yandan daha önce elenen yarışmacılara ana kadroya geri dönme şansı verildi. Bu doğrultuda Azize ve Görkem ana kadroya geri döndü.

İkinci takım oyununda ise ilk oyunu kaybeden ve Azize ile Pelin'i elemeye gönderen mavi takım, ikinci yarışmayı kazandı. Bu doğrultuda yapılan bireysel dokunulmazlık oyununu Dilara kazandı ve Tahsin'i potaya yolladı. Takım oylarıyla ise Sergen potaya giden dördüncü isim oldu.

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