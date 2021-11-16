Haberler Magazin Destan dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Destan dizisinin konusu ne, oyuncuları kimdir?

Destan dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Destan dizisinin konusu ne, oyuncuları kimdir?

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Destan için beklenen fragman geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Dizinin ne zaman başlayacağıyla ilgili vatandaşlar araştırma yapıyor. Peki, Destan dizisi ne zaman başlıyor? Destan dizisi oyuncuları kimler? Destan dizisinin konusu ne? İşte tüm merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 10:37
Destan dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Destan dizisinin konusu ne, oyuncuları kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanacak Destan dizisi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan fragmanla birlikte büyük bir heyecan yaratan Destan dizisinin başrollerinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli yer alacak. Türkiye'de olduğu kadar dünyanın birçok farklı coğrafyasında da merakla beklenen 'Destan' beklentileri zirveye taşıdı. Orta Asya'nın bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı konu alacak dizinin yayın tarihi büyük bir merak konusu oldu. Peki, Destan dizisi ne zaman başlıyor? Destan oyuncuları kimler? Destan dizisi nerede çekiliyor? İşte tüm merak edilenler!

DESTAN DİZİSİ İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Destan'ın yayın tarihi belli oldu. Türkiye'yle birlikte dünyanın birçok ülkesinde yolu gözlenen Destan, 23 Kasım Salı akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait dizinin yönetmenliğini Emir Khalilzadeh üstlenirken, senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor.

DESTAN DİZİSİ KONUSU

Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını, imkansızı başarmalarını konu alıyor.

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