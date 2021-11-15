Masterchef Pelin kimdir? Pelin Zaman kaç yaşında, nereli? Masterchef Pelin elendi mi? Masterchef Pelin Zaman'ın Instagram hesabı nedir?

Masterchef Pelin kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular MasterChef yarışmasının sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor.

Peki, Masterchef Pelin Zaman kimdir? Instagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç?

MasterChef Pelin 33 yaşındadır. MasterChef Pelin, hava limanında yolcu hizmetleri memurluğu yapmaktadır. İşletme mezunu olan Pelin Zaman, 2 yıl aşçılık eğitimi almıştır. Dünya mutfağına oldukça ilgili olan yarışmacı, ileride kendisine ait bir işletme açmak istiyor.

Sosyal medya platformu Instagram'da @pelinzamannn kullanıcı adıyla yer alan yarışmacı Pelin Zaman'ın, 10,3 bin takipçisi bulunmaktadır.

MASTERCHEF PELİN ELENDİ Mİ?

Masterchef Türkiye ana kadrosunda yer alan Pelin'in Masterchef macerası şuan için devam ediyor.