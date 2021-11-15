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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 15 Kasım MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programı MasterChef'in 15 Kasım Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde haftanın takımları belli oldu. Peki, MasterChef'te mavi ve kırmızı takımlarda hangi yarışmacılar yer aldı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 22:50
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 15 Kasım MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Sevilen yarışma programı MasterChef'in 13. haftasında mavi ve kırmızı takım kadroları belli oldu. Mavi takım ve kırmızı takımın kaptanı olmaya hak kazanan iki yarışmacı, yaptıkları seçimlerle en güçlü takımı oluşturmaya çalıştı. İşte MasterChef'te haftanın kaptanları...

KAPTANLAR KİM OLDU?

MasterChef 2021'de on yarışmacı, kaptanlık oyununda mücadele etti. Şeflerin istediği donutları en iyi şekilde hazırlamaya çalıştı. Günün sonunda şefler, en lezzetli donutı yapan Eren, kaptanlık oyununu kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu. Eren'in Kırmızı takım kaptanı olarak tercihi Dilara oldu.

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