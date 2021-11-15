MasterChef Burcu Önal kimdir? MasterChef Burcu Önal nereli, kaç yaşında?

Burcu Önal, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında dünyaya geldi. 15 sene Asya'da yaşayan Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, İbrahim Önal ile evlidir.

Hayatında yaptığı ilk yemek 13 yaşındayken yaptığı mantıymış. Zamanla kendisini geliştirdiğini ifade eden Burcu Önal tüm Asya yemekleri ve mantı yemeklerine hakim olduğunu ifade etti.

Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı.

Yakın zamanda İstanbul Tarlabaşı'nda Sini Ethnic isimli Asya yemeklerinin yapıldığı bir restaurant açtı.

BURCU ÖNAL GEÇEN SEZONDA DA YARIŞTI

Yarışmaya geçen sezon da katılan Burcu Önal, eleme turunda bir başka yarışmacı Walison Fonseca'ya yardım edip elenmişti.

MasterChef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Burcu Önal, bu sezonun da en iddialı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde Burcu Önal hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı. Önal'ın anlattığı Ajda Pekkan gerçekleri şefler başta olmak üzere herkesi şaşırttı.