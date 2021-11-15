Kalp Yarası dizisi son bölüm izle! Kalp Yarası dizisi 20. bölüm tek parça full izle | atv CANLI İZLE

Kalp Yarası 20. bölüm full izle araması yapanlar atv ekranlarına kilitlendi. Başrolünde Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kalp Yarası dizisinde 20. bölüm fragmanı yayınladı. ATV ekranlarından izleyicilerle buluşan Kalp Yarası dizisi heyecanla bekleniyor

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KALP YARASI 20. BÖLÜM FRAGMANI:

KALP YARASI 20. BÖLÜM ÖZETİ!

Zehirlenen Ayşe'nin hayatı riske girerken Ferit zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçim Ayşe'yi kahreder, Sancakzade Konağı'nda ise büyük bir üzüntüye sebep olur. Hande Sancakzade Ailesi'nden intikamını almanın mutluluğu ile en yakın arkadaşı Betül'e hedefine koyar. Yaman'la Betül'ü ayırmak için her şeyi göze alan Hande'nin planı nedir? Aldatıldığını gözleriyle gören Azade'nin ise Adnan'a bir sürprizi vardır. Azade'nin hazırladığı sürpriz ile Adnan'ı neler beklemektedir?

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👉KALP YARASI 19. BÖLÜM İZLE!

Yönetmen: Yıldız Hülya Bilban

Genel hikaye: Tomris Giritlioğlu

Senaryo: Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül Akad

Oyuncular : Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz