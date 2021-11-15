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Hande Erçel'in ünü sınırları aştı! Dünya 2.'si oldu

Bir süredir herhangi bir projede rol almayan genç oyuncu Hande Erçel, dünyaca ünlü bir başarıya imza attı. Erçel, IMDb listesinde 2021 yılının 28-30 yaş arası en çekici kadınları listesinde dünya 2.'si oldu. Sosyal medyada Erçel'in bu başarısı, hak ediyor şeklinde yorumlar aldı.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 10:15 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 10:26
Hande Erçel'in ünü sınırları aştı! Dünya 2.'si oldu

Türkiye'nin en gözde oyuncularından Hande Erçel'in şöhreti sınırları aştı. Erçel, IMDb'nin 2021 yılının 28-30 yaş arası en çekici kadınları listesinde dünya ikincisi olarak adını birçok starın üstüne yazdırdı.

Yıllar içerisinde yaşadığı değişimle güzelliğine güzellik katan Hande Erçel'in şöhreti Türkiye sınırlarını aştı.

Kerem Bürsin aşkıyla da sık sık gündem olan güzel oyuncu, sosyal medyada da en çok ilgi gören isimlerin başında geliyor.

Instagram'da 25 milyon 400 bin takipçisi olan Erçel, dünya starlarıyla kıyasıya bir rekabete girdi.

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