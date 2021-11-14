Son dakika: MasterChef kim elendi? 14 Kasım MasterChef'e kim veda etti? TV8 Masterchef yeni bölüm izle!

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan yarışma programı Masterchef Türkiye 2021'de bu hafta eleme potasına 6 isim yazıldı. "MasterChef'te 14 Kasım elenen isim kim oldu?", "MasterChef'e kim veda etti?" ve "MasterChef'ten kim elendi?" gibi soruları Masterchef izleyicileri tarafından internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 14 Kasım MasterChef Türkiye'de elemeye kimler kaldı? İşte bu soruların cevabı...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan Mavi takım oldu. Kaybeden Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, 1. eleme adayı olarak Araz'ı gösterdi. Oylamada ise adı en çok yazılan Azize, ikinci eleme adayı oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren oldu. Onun potaya gönderdiği Dilara, üçüncü eleme adayı oldu. Oylamada ise potaya giden dördüncü eleme adayı Pelin oldu.

Bireysel dokunulmazlık oyununda üçüncü olan Burcu, haftanın beşinci eleme adayı oldu. Geriye Sergen kaldığı için direkt olarak potaya girmiş oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

1- Araz

2- Azize

3- Dilara

4- Pelin

5- Burcu

6- Sergen



3 İSİM ELEME POTASINDAN KURTULDU



Eleme gecesinde potadan kurtulan isimler belli oldu. Sona kalan üç isim Burcu, Araz ve Azize oldu. Üç isim Somer Şef'in imza tabağı olan Hint yemeği "Pani puri" hazırlayacak.

MasterChef'te elenen isim henüz açıklanmadı. Elenen isim belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.



👉 MasterChef Araz kimdir, nereli, kaç yaşında?



👉 MasterChef Azize kimdir, nereli kaç yaşında?



👉 MasterChef Dilara kimdir, nereli, kaç yaşında?



👉 MasterChef Pelin kimdir, nereli kaç yaşında?



👉 MasterChef Burcu kimdir, nereli, kaç yaşında?



👉 MasterChef Sergen kimdir, nereli kaç yaşında?