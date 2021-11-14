MasterChef'te elenen isim belli oldu! Masterchef kim elendi? 14 Kasım MasterChef'te elenen kim?

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan yarışma programı Masterchef Türkiye 2021'de bu hafta eleme potasına 6 isim yazıldı. "MasterChef'te 14 Kasım elenen isim kim oldu?", "MasterChef'e kim veda etti?" ve "MasterChef'ten kim elendi?" gibi soruları Masterchef izleyicileri tarafından internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 14 Kasım MasterChef Türkiye'de elemeye kimler kaldı? İşte bu soruların cevabı...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan Mavi takım oldu. Kaybeden Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, 1. eleme adayı olarak Araz'ı gösterdi. Oylamada ise adı en çok yazılan Azize, ikinci eleme adayı oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren oldu. Onun potaya gönderdiği Dilara, üçüncü eleme adayı oldu. Oylamada ise potaya giden dördüncü eleme adayı Pelin oldu.

Bireysel dokunulmazlık oyununda üçüncü olan Burcu, haftanın beşinci eleme adayı oldu. Geriye Sergen kaldığı için direkt olarak potaya girmiş oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

1- Araz

2- Azize

3- Dilara

4- Pelin

5- Burcu

6- Sergen



3 İSİM ELEME POTASINDAN KURTULDU



Eleme gecesinde potadan kurtulan isimler belli oldu. Sona kalan üç isim Burcu, Araz ve Azize oldu. Üç isim Somer Şef'in imza tabağı olan Hint yemeği "Pani puri" hazırladı.



ELENEN İSİM BELLİ OLDU



Sona kalan 3 isim arasından MasterChef'e veda eden isim Azize oldu.



AZİZE'DEN DUYGUSAL VEDA



Elenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Azize, "Yeri geldi çok aşağılandım, bunu en yakınlarım yaptı. Ama ben hiçbir insana boyun emedim, bu saatten sonra da boyun eğmem, böyle bir karakterim yok. Çok ağır şeyler yaşadım, çok ağır depresyonlara girdim ama hep kendim kalktım. Buraya gelmeden bir sene önce bir kitap aldım, ve sadece o kitaptan çalıştım. Ben kadınlara sesleniyorum hayatımızda yapamayacağımız hiçbir şey yok. Çok teşekkür ederim size. Bana çok güzel fırsatlar sağladınız. Eğer size karşı bir kusurum oldutsa affola. Buradaki bütün insanlar gerçekten, ben hayatım boyunca böyle bir ekip görmedim. Benim çevremdeki insanlar bana çok zarar verdi. Siz çok güzel insanlarsınız ömrüm boyunca unutmayacağım. ifadelerini kullandı.



👉 MasterChef Araz kimdir, nereli, kaç yaşında?



👉 MasterChef Azize kimdir, nereli kaç yaşında?



👉 MasterChef Dilara kimdir, nereli, kaç yaşında?



👉 MasterChef Pelin kimdir, nereli kaç yaşında?



👉 MasterChef Burcu kimdir, nereli, kaç yaşında?



👉 MasterChef Sergen kimdir, nereli kaç yaşında?