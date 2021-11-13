Gönül Dağı neden yok? Gönül Dağı dizisi bu akşam var mı? Gönül Dağı yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? | 13 Kasım Cumartesi

Cumartesi akşamları TRT 1'den ekranlara gelen Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor... Peki, başrollerinde Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü yayınlanacak mı? Gönül Dağı dizisi yayın akışında yer almazken, "Gönül Dağı bu akşam var mı? Gönül Dağı dizisi ne zaman yayınlanacak?" gibi sorular araştırılıyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? İşte cevabı ve tüm detaylar...

GÖNÜL DAĞI NEDEN YOK?

Gönül Dağı dizisi bu hafta Türkiye-Cebelitarık maçı olması nedeniyle yeni bölümüyle ekranda olmayacak. Gönül Dağı dizisinin yerine 2022 Dünya Kupası Türkiye-Cebelitarık maçı yer alacak.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Gönül Dağı dizisi 20 Kasım 2021 akşamı yeni bölümüyle ekranda yer alması bekleniyor.



TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

03:30 Muhteşem Kraliçe

05:40 Yeşil Deniz

08:45 Gönül Dağı

12:00 Masumlar Apartmanı

15:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

19:00 Ana Haber

20:00 Türkiye - Cebelitarık

22:00 Alparslan: Büyük Selçuklu