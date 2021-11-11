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MasterChef eleme adayları kimler oldu? 11 Kasım MasterChef 2021 bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de üçüncü eleme adayı 11 Kasım Perşembe akşamı belli oldu. On ikinci haftanın üçüncü takım oyununu kaybeden Kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Kırmızı takımda 5 kişinin olması nedeniyle ve 2 ismin de eleme adayı olması nedeniyle dokunulmazlık yarışmasını 3 yarışmacı oynadı. Masterchef takipçileri de oynanan bu oyunun ardından dokunulmazlığı kazanan ismi ve eleme adayı olan isimlerle ilgili araştırma yapmaya başladı. MasterChef eleme adayları kimler oldu? 11 Kasım MasterChef 2021 bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 00:18
MasterChef eleme adayları kimler oldu? 11 Kasım MasterChef 2021 bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye 2021'de üçüncü eleme adayı, bireysel dokunulmazlık oyunu ile belli oldu. 11 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelen 111. Bölümde dış çekimde galip gelen takım Mavi takım oldu. Kırmızı takım yarışmacıları ise bir kez daha mutfağa girdi ve bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

Kırmızı takımda 5 kişinin yarışması ve 2 kişinin de eleme adayı olması nedeniyle dokunulmaz oyunu 3 kişi arasında yapıldı. Dokunulmazlığı kazanan kişi kendisini kurtaracağı ve son 2 isim direkt olarak eleme adayı olacağı için yarışmanın ardından konsey yapılmadı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021'de haftanın son takım oyununu kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

MasterChef 11 Kasım bireysel dokunulmazlık oyununda en iyi hazırlayan isim Mert oldu.

Sergen'in dokunulmazlığı kazanmasının ardından Burcu ve Sergen direkt olarak eleme adayı oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Dokunulmazlığı kazanan kazanan Mert'in ardından haftanın eleme adayları da belli oldu.

1. eleme adayı : Araz
2. eleme adayı : Azize
3. eleme adayı : Dilara
4. eleme adayı : Pelin
5. eleme adayı : Burcu
6. eleme adayı : Sergen

👉MasterChef Pelin kimdir?

👉MasterChef Emre kimdir?

👉MasterChef Hasan kimdir?

👉MasterChef Dilara kimdir?

👉MasterChef Burcu kimdir?

👉MasterChef Araz kimdir?

👉MasterChef Azize kimdir?

👉MasterChef Mert kimdir?

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