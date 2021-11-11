Bir Zamanlar Çukurova SON BÖLÜM İZLE | Bir Zamanlar Çukurova 112. bölüm ATV izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 112. BÖLÜM FRAGMANI:

Bir Zamanlar Çukurova CANLI İZLE - SON BÖLÜM İZLE (111. BÖLÜM)

Bir Zamanlar Çukurova 112. bölüm İZLE

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ZÜLEYHA, ÜMİT CİNAYETİNDEN SORGUYA ALINIYOR

Ümit cinayetinde oklar Züleyha'yı gösterir. Jandarma Züleyha'yı almaya gelirken, Züleyha geri dönüşünün olmayacağını düşünerek konaktakilerle vedalaşır. Hakan da Fikret de bu süreçte Züleyha'dan desteğini esirgemez. Züleyha kendisini ihbar edenin Hakan Gümüşoğlu olduğu fikrine kapılır. Üstelik Hakan'ın çok yakınında olduğuna artık emindir. Züleyha umutsuzluğa kapılmışken Fikret'in ifadesi durumu oldukça değiştirecektir.

HAKAN, DEMİR'İN HİSSELERİNİ ALIYOR!

Hakan, Yamanlar Holding'in zararını karşılamayı teklif edince Züleyha buna karşılık Hakan'a hisse vermekte ısrar eder. Betül, Demir'in hissesinin bir kısmının Hakan'a devredildiğini duyunca çılgına döner ve Züleyha ile tartışmaya girer. Demir'in vekili olarak bu devir işlemine izin vermeyeceğini söyleyen Betül, durumu Abdülkadir'e anlatır. Abdülkadir, Hakan oldukça Yamanlardan para koparamayacağını anlar.

FİKRET, ZÜLEYHA'YI MUTLU ETMEK İÇİN ÇABALIYOR

Fikret, Züleyha'nın zor durumda olduğunu öğrenince zararını karşılamak için harekete geçer ve para dolu bir çantayla Züleyha'nın karşısına çıkar. Züleyha, zararı Hakan'ın karşıladığını söyleyince Fikret hayal kırıklığına uğrar.

Bir Zamanlar Çukurova CANLI İZLE - SON BÖLÜM İZLE (111. BÖLÜM)

Bir Zamanlar Çukurova 112. bölüm İZLE

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Yönetmen: Murat Saraçoğlu

Senaryo: Yıldız Tunç, Ayça Üzüm, Atilla Özel, Selena Çağlayan

Oyuncular: İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), Hilal Altınbilek (Züleyha), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), İlayda Çevik (Betül) Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şahin Vural (Raşit) ve ve Erkan Bektaş (Abdulkadir Keskin).