Megan Fox ve Machine Gun Kelly İstanbul'a geldi!

35 yaşındaki ABD'li yıldız oyuncu Megan Fox ve 31 yaşındaki rapçi sevgilisi Machine Gun Kelly, İstanbul havalimanında görüntülendi!

Daha önce de reklam ve belgesel çekimleri için İstanbul'a gelen Megan Fox bu sefer sevgilisi ile birlikte İstanbul'da görüntülendi.







MEGAN FOX VE MACHİNE GUN KELLY İSTANBUL'A NEDEN GELDİ?

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a tatil yapmaya giden çiftin tatillerinin sonraki ayağı olarak Türkiye'yi seçtikleri tahmin ediliyor.

KIRMIZI HALIDA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

Kısa süre önce gerçekleştirilen 2021 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde ünlü boksör Conor McGregor ile Megan Fox'un rap şarkıcısı sevgilisi Machine Gun Kelly yurmuk yumruğa kırmızı halıda kavga etmiş ve Megan Fox yumrukların arasında kalmıştı.



