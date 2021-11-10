Masumlar Apartmanı 46. bölüm izle tek parça! Masumlar Apartmanı son bölüm izle full

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, 46. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Masumlar Apartmanı 46. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazandı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Masumlar Apartmanı 46. bölüm full izle, TRT 1 Masumlar Apartmanı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Masumlar Apartmanı dizisinin 46. ve en son yayınlanan bölümü...

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE;

https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani/bolum/46-bolum

MASUMLAR APARTMANI 46. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gülben'in Esat'ın teklifini kabul ettiğini duyan Safiye için en güvendiği kale de yıkılmıştır. Bu evliliğin bu şekilde gerçekleşmesini engellemek içinse aklında farklı bir strateji vardır. Gülben ise Safiye'nin her şeyi bildiğinden habersiz, Esat'la evlilik hazırlıklarına başlar. Fakat içten içe kendini sorgularken ailesinden gizli evlenecek olmanın getirdiği yük onu kemirmeye başlar. Bir yandan da Safiye'nin oyunlarıyla tetiklenen korkuları kendini içinden çıkılmaz bir durumda hissetmesine yol açar. Han'ın gündemi ise sadece evdeki sorunlar değildir artık. Ceylan'la yüzleşmeye karar verir. Bir yandan da Rüya'nın üvey babası Vedat'la henüz işi bitmemiştir. Bu sırada sabah Gülben'in evden çıktığını fark eden Safiye, onun evlenmeye gittiğine inanır ve beklenmedik bir hamle yapar.

MASUMLAR APARTMANI 46. YENİ BÖLÜM FOTOĞRAFLARI