MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 10 Kasım MasterChef 2021 bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye 2021'de üçüncü eleme adayı, bireysel dokunulmazlık oyunu ile belli oldu. 10 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelen 110. Bölümde dokunulmazlığı kazanan Kırmızı takım oldu. Mavi takım yarışmacıları ise bir kez daha mutfağa girdi ve bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

Üç şefin birlikte hazırladığı "Sonsuzluk" isimli yemeği en yakın şekilde hazırlayan yarışmacı, dokunulmazlığı kazanarak bir arkadaşını eleme potasına gönderdi. İşte MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan, eleme potasına gönderilen isim ve MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununda yaşananlar...





BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021'de dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Oyunda şefler tarafından hazırlanan yemekte Türkiye'nin dört bir yanından 38 malzeme vardı. Sonsuzluk isimli bu özel yemek için verilen süre bir saat oldu. Süre bitiminde şefler tadım yaparak en yakın tabağı yapan yarışmacıyı belirlemeye çalıştı.

MASTERCHEF'TE 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 10 Kasım bireysel dokunulmazlık oyununda en iyi hazırlayan isim Eren oldu.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren, eleme potasına gönderdiği Dilara, haftanın üçüncü eleme adayı oldu.

DİLARA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

MasterChef 2021'de 12. haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanınca mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Oyun sonrası Dilara gözyaşlarını tutamadı. İşte o anlar...







HAFTANIN 4. ELEME ADAYLARI DA BELİRLENDİ

Dokunulmazlığı kazanan Eren'im 3. eleme adayı olarak Dilara'yı belirlemesi sonrası yapılan oylamada 4. eleme adayı ie Pelin seçildi.

1. eleme adayı : Araz

2. eleme adayı : Azize

3. eleme adayı : Dilara

4. eleme adayı : Pelin