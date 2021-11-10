Ada Masalı son bölüm izle - Ada Masalı 21. bölüm tek parça full izle

Star TV ekranlarından 10 Kasım Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşan Ada Masalı'nın 21. bölümünde yine heyecan doruktaydı. Merakla beklenen 21. ve yeni bölüm için dizinin sıkı takipçileri 'Ada Masalı 21. bölüm izle', 'Ada Masalı izle', 'Ada Masalı yeni bölüm izle' ve 'Star Ada Masalı 21. bölüm tek parça izle' aramalarını yapıyor. İşte Ada Masalı son bölüm bilgileri...

Ada Masalı 21. BÖLÜM İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/bolumler/21-bolum

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Ada Masalı 22. Bölüm önizleme videosu da yayınlandı...







Ada Masalı 21. Bölüm Konusu;

Aliye'nin rızasını aldıktan sonra Haziran'a evlenme teklifi etmeyi kafasına koyan Poyraz'ın aklında unutulmaz bir evlilik teklifi planı vardır. İdil, Batu'nun adayı terk etmesiyle beraber perişan olurken Latif ise İdil'in Batu'nun peşinden gitmesinden ve hayatını mahvetmesinden korkar.

Alper ve Melisa'nın düğün hazırlıkları sürerken ikilinin hayatlarına dair aldıkları bu büyük karar, ailelerinin onlar için yaptıkları planlarla sınanacaktır. Alper ve Melisa'nın düğünü Kırlangıç Adası'nda birçok sürprize gebe olurken Zeynep'in İdil'e verdiği sır, Zeynep'i zor günlerin beklediğinin habercisi olur.

Ada Masalı 21. BÖLÜM İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/bolumler/21-bolum

Ada Masalı tüm bölümler FULL İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/bolumler