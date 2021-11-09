Masumlar Apartmanı dizisi SON BÖLÜM İZLE - MASUMLAR APARTMANI İZLE 46. bölüm (TRT 1)

Masumlar Apartmanı 46. BÖLÜM İZLE / Masumlar Apartmanı 46. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dorukta. Masumlar Apartmanı 9 Kasım Salı günü ekranlara gelecek. Masumlar Apartmanı 46. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm bilgileri.

Masumlar Apartmanı 46. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI 45. BÖLÜMDE NE OLDU?

Yaşananlar herkesi derinden sarsar. Safiye'yi, içine düştüğü derin karanlıktan Naci bile çıkaramaz. Safiye'ye nasıl yardım edeceğinin derdindeyken Tomris'in getirdiği bir haber Naci'yi bambaşka bir çıkmaza sürükler. Han, her zamanki gibi "kontrol edebileceği" sorunlarla uğraşmaya yönelir ve Rüya'yı üvey babasından korumak için kendi yöntemlerini devreye sokar. Safiye'nin krizine şahit olan Şennur sonunda Esat'a rest çeker. Gülben, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için uzun zamandır cesaret edemediği o adımı atar. İyileşmek için psikiyatriste gitme vakti gelmiştir. Gülben'le ailesi arasında kalan Esat ise beklenmedik bir karar vermek zorunda kalır.

Masumlar Apartmanı 46. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani

MASUMLAR APARTMANI 46. BÖLÜM İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/masumlar-apartmani