Amy Winehouse'un kıyafetine rekor ücret! Son konserinde giymişti... | Amy Winehouse kimdir?

Uyuşturucu ve alkol bağımlısı gençlere destek olmak adına düzenlenen açık arttırmada Winehouse'un, ölümünden bir ay önce Belgrad'da verdiği ve yuhalandığı son konserindeki kıyafeti rekor ücret ile satıldı. Arkadaşı Naomi Parry tarafından tasarlanan elbisenin 15 ila 20 bin dolara alıcı bulması bekleniyordu. Ancak elbise bu tahminin tam 16 katına, 243 bin dolara satıldı.

4 MİLYON DOLAR GELİR!

Açık artırmadan elde edilen toplam 4 milyon dolar, uyuşturucu ve alkol bağımlısı gençlere yardım için faaliyetler yürüten Amy Winehouse Vakfı'na bağışlanacak.

AMY WINEHOUSE KİMDİR?

Amy Jade Winehouse 14 Eylül 1983 tarihinde Londra'nın Southgate semtinde dünyaya geldi. İngiliz şarkısı ve söz yazarıdır. Winehouse Yahudi bir ailede doğmuştur. Amy Winehouse güçlü kontralto vokalleri ile RnB, soul ve caz türlerinde yaptığı çalışmalarla ünlüydü. Winehouse, Londra'daki evinde 23 Temmuz 2011 tarihinde ölü bulundu. Uzun sürenin ardından ölüm nedeninin alkol zehirlenmesi olduğu anlaşıldı.