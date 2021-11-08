MasterChef son bölümde kaptanlık oyununu kim kazandı? 8 Kasım MasterChef'te mavi ve kırmızı takımlar belli oldu

MasterChef Türkiye 2021'de on ikinci hafta başladı. Yarışmada mücadelesini sürdüren on bir yarışmacı, 12. haftada Mavi takım kaptanı olmak için uğraştı.

8 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan 108. bölümde oynanan kaptanlık oyununda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şeflerin kazananı belirlemek için yarışmacılardan istediği yemek pide oldu.

Nefes kesen mücadele sonunda kazanacak isim Mavi takım kaptanı oldu ve Kırmızı takım kaptanını seçti. Devamında iki kaptanın seçimi ile takımlar oluşturulacak. Son olarak kaptanlar düellosu yapılacak ve haftaya avantajlı başlayacak takım ortaya çıkacak.

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de her hafta yeni bir kaptanlık oyunu ile başladı. Bu akşam kaptanlık oyunu iki aşamalı yapıldı. İlk aşamada 35 dakikada iki tane kıymalı kapalı pide istendi. Bitiminde şefler, tadım yaparak sonraki aşamaya geçen 5-6 yarışmacıyı belirledi. Bu isimler; Safanur, Azize, Dilara, Tahsin, Eren, Sergen oldu.

İkinci aşamada ise 25 dakikada bir tane Trabzon yağlısı yapılacak. Yarışmacılar, Mavi takım kaptanı olmak için şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde yapmaya çalıştı.







MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI BELLi OLDU

Süre sonunda şefler, yapılan pidelerin tadına baktı. Gecenin en başarılı ismi Safanur, kaptanlık oyununu kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu.

Safanur, Kırmızı takım kaptanı olarak ise Mert'i tercih etti.

İki kaptanın seçimleri ile bu haftanın kadroları şu şekilde oluştu;

MAVİ TAKIM: Safanur (Kaptan), Eren, Hasan, Tahsin, Dilara, Pelin

KIRMIZI TAKIM: Mert (Kaptan), Sergen, Azize, Araz, Burcu







KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te 8 Kasım akşamı son olarak kaptanlar düellosu ekrana geldi. Kaptanlar düellosu, kazanan takıma, ilk oyunda avantaj kazandırması açısından çok önemli. Mavi takım kaptanı ve Kırmızı takım kaptanı, şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde yapmak için efor sarf etti.



Kaptanlar düellosunun galibi Kırmızı takım kaptanı Mert oldu.



MASTERCHEF 2021 SON 11 YARIŞMACISI

MasterChef dokuzuncu haftasında yarışacak son on bir isim; Araz Aknam, Azize Polat, Burcu Önal, Dilara Başaran, Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin, Mert Yılmaz, Pelin Zaman, Safanur Bol, Sergen Özen, Tahsin Küçük...



