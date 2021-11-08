Akça Hatun kimdir? Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen kimdir? Fahriye Evcen kaç yaşında ve nereli? (Alparslan Büyük Selçuklu)

Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986'da Almanya, Solingen'de dünyaya geldi. Anne tarafından Çerkez, baba tarafından Kaval göçmenidir. Aslen Samsun, Bafra'lıdır. Çocukluk dönemini Almanya'da geçirdi. Alman Neo-Naziler'in Türklerin evlerini yaktığı bu dönemde ailesi ile birlikte zor zamanlar yaşadı.

EĞİTİM HAYATI

Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümüne başladı. ancak dizi teklifleri almasının üzerine buradaki eğitimini dondurdu.

Türkiye'ye tam dönüş yaptıktan sonra eğitimine Boğaziçi Üniversitesi'nde devam etti. Burada, Tarih bölümünü tamamladı.

NASIL ÜNLÜ OLDU?

Türkiye'de tatil yapmak için geldiği bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak katıldı. Programda usta oyuncu Aydoğan'ın dikkatini çekti. Aydoğan, Fahriye Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Bu tanışma Evcen'in oyunculuğa ilk adımı oldu.

Dizi teklifi alınca, devam ettiği üniversitesini dondurup Türkiye'ye döndü. İstanbul'da yaşamaya başladı ve ilk profesyonel rolünü 2005'te 'Asla Unutma' dizisi ile kaptı. Bir dönem de, 'Hasret'te başrol oynayan oyuncu Evcen, dönemin popüler dizisi Yaprak Dökümü'nde 'Necla' karakterine hayat verdi ve bu sayede, kısa süre içinde ülke çapında tanınır hale geldi.

11 Nisan 2008'de ilk kez bir sinema filminde rol buldu. 'Cennet' filminde başrol oyuncusu olarak yer aldı. 2011'den itibaren çok sayıda reklam filminde rol aldı.

2013'te 'Çalıkuşu' dizisinde Burak Özçivit ile başrolü paylaşan Evcen, Feride karakterine hayat verdi. Dizideki uyumları yapımcıların seyircinin gözünden kaçmayan Özçivit ve Evcen ikilisi daha sonra da 'Aşk Sana Benzer' filmi için kamera karşısına geçti.

AKÇA HATUN'U CANLANDIRACAK

Şimdilerde ise TRT1'in iddialı dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u olarak ekranda boy gösterecek.





YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2005 - Asla Unutma (Dizi)

2006 - Hasret (Dizi)

2006-2010 - Yaprak Dökümü (Dizi)

2007 - Cennet Kız (Film)

2011 - Yalancı Bahar (Dizi)

2008 - Aşk Tutulması (Film)

2009 - Alvin ve Sincaplar 2 (Film) (Seslendirme)

2010 - Takiye: Allah Yolunda (Film)

2011 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak (Film)

2012 - Veda (Dizi)

2012 - Evim Sensin (Film)

2013-2014 - Çalıkuşu (Dizi)

2014 - Kurt Seyit ve Şura

2015 - Aşk Sana Benzer (Film)

2017 - Sonsuz Aşk (Film)

2017 - Ölene Kadar (Dizi)

2021 - Alparslan Büyük Selçuklu (Dizi)

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

2018 - En Beğenilen Kadın Film Oyuncusu - YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri

2018 - En İyi Kadın Sinema Oyuncusu - MGD 19. Altın Objektif Ödülleri

2018 - Yılın Sinema Kadın Oyuncusu - Siyaset Dergisi Ödülleri

2014 - En Stil Sahibi Kadın Oyuncu - Elle Style Awards

2016 - En Beğenilen Kadın Film Oyuncusu - YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri

2016 - Yılın Oyuncusu - Altın Sebilj Ödülü

2017 - En Beğenilen Marka Yüzü - AYD Ödülleri

2017 - En İyi Film Oyuncusu - Türkiye Gençlik Ödülü

2017 - Yılın Oyuncusu - İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülü

2017 - Yılın En Popüler Kadını - websitesi Anketi

ÖZEL HAYATI

Fahriye Evcen, 4 yıl boyunda oyuncu Özcan deniz ile birliktelik yaşadı. İkili, aynı projede de başrol paylaşmıştı.

Oyuncu Evcen, 29 haziran 2017'de, bir dönem birlikte aynı projede yer aldığı oyuncu Burak Özçivit ile dünya evine girdi. Bu mutlu çift, 13 Nisan 2019'da Karan isimli bebeklerini kucağına aldı.