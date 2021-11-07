Yargı 8. Bölüm full izle | Yargı dizisi TEK PARÇA İZLE (KANAL D)

Yargı 7 Kasım Pazar günü yayınlanan 8. bölümde Engin mahkemede neyi açıkladı?

Yargı 8. BÖLÜM İZLE

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler/yargi-8-bolum-8-bolum-full-izle





Yargı 8. BÖLÜM İZLE

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler/yargi-8-bolum-8-bolum-full-izle

Ceylin, Engin'e gerçekleri itiraf ettirir. Yolun sonuna geldiğini düşünen Engin ise öfkelidir. Ancak bu durum Ceylin'i çileden çıkartır. Engin ile Ceylin arasında arbede çıkar. Son anda içeri giren Ilgaz Ceylin'i yerde yatarken bulur. Engin ise kaçmaya çalışır ancak Ilgaz'dan kurtulamaz. Mahkeme karşısına çıkan Engin bir bir gerçeği açıklamak istediğini söyler.

Diğer taraftan Çınar da zor durumdadır. Babasına sığınır.

Yargı 8. BÖLÜM İZLE

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler/yargi-8-bolum-8-bolum-full-izle

Engin ile karşı karşıya gelen Ceylin için Ilgaz çok korkmuştur. Dayanamaz ve Ceylin'e duygu yüklü bir konuşma yapar. Ceylin ise Ilgaz'ın kendisi için ne kadar endişelendiği görünce duvarlarını kaldırmaya başlar. İkili arasında yakınlaşma başlar.