Haberler Magazin Yargı 8. Bölüm full izle | Yargı dizisi TEK PARÇA İZLE (KANAL D)

Yargı 8. Bölüm full izle | Yargı dizisi TEK PARÇA İZLE (KANAL D)

Yargı dizisi 8. bölümü ile ekranlara geldi. Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisi konusu ile dikkat çekiyor. 7 Kasım Pazar günü ekranlara gelen Yargı dizisi 8. bölümde Ceylin, Engin’in kardeşinin katili olduğunu öğrendiği andan itibaren herkesten gizli sürdürmek zorunda olduğu mücadelesinin sonuna geldiğini düşünür. 7 Kasım Pazar günü yayınlanan Yargı'nın 8. bölümünde neler oldu? İşte Yargı 8. Bölüm...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 00:31
Yargı 8. Bölüm full izle | Yargı dizisi TEK PARÇA İZLE (KANAL D)

Yargı 7 Kasım Pazar günü yayınlanan 8. bölümde Engin mahkemede neyi açıkladı?

Yargı 8. BÖLÜM İZLE

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler/yargi-8-bolum-8-bolum-full-izle

Yargı 8. BÖLÜM İZLE

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler/yargi-8-bolum-8-bolum-full-izle

Ceylin, Engin'e gerçekleri itiraf ettirir. Yolun sonuna geldiğini düşünen Engin ise öfkelidir. Ancak bu durum Ceylin'i çileden çıkartır. Engin ile Ceylin arasında arbede çıkar. Son anda içeri giren Ilgaz Ceylin'i yerde yatarken bulur. Engin ise kaçmaya çalışır ancak Ilgaz'dan kurtulamaz. Mahkeme karşısına çıkan Engin bir bir gerçeği açıklamak istediğini söyler.

Diğer taraftan Çınar da zor durumdadır. Babasına sığınır.

Yargı 8. BÖLÜM İZLE

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler/yargi-8-bolum-8-bolum-full-izle

Engin ile karşı karşıya gelen Ceylin için Ilgaz çok korkmuştur. Dayanamaz ve Ceylin'e duygu yüklü bir konuşma yapar. Ceylin ise Ilgaz'ın kendisi için ne kadar endişelendiği görünce duvarlarını kaldırmaya başlar. İkili arasında yakınlaşma başlar.

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