Barış Arduç kimdir? Barış Arduç kaç yaşında ve nereli? Barış Arduç Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde hangi karakteri canlandıracak?

TRT'nin yeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun başrol oyuncusu Barış Arduç hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Barış Arduç kimdir? Nereli, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler… İşte tüm detaylar...

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç, 9 Ekim 1987 tarihinde anne babası çalışmak için gittiklerinde İsviçre'nin Scherzingen şehrinde ailesinin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Fatsa'lıdır. 8 yaşında kadar ailesi ile birlikte burada yaşayan oyuncu 1995 yılında aile ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.

Gölcük'te eğitim hayatını sürdürürken 1999 yılında yaşanan Gölcük depremi sonrasında ailesiyle birlikte Bolu'ya yerleşti. Üniversite eğitimi için ilk yıl kazandığı Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini adapte olamadığı için bıraktı. Çok iyi bir yüzücü olan oyuncu 8 sene boyunca Şile'de cankurtaran olarak çalıştı.

Emektar tiyatro oyuncu Ayla Algan ile tanışması sonucunda hayatı değişen Barış Arduç, bu yıllarda oyunculuk eğitimi almaya başladı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosunda eğitimlere katılan ünlü isim profesyonel oyuncu olarak 2011 yılında televizyon dünyasına adım attı.

2015 yılında Star Tv'de yayınlanmaya başlayan Kiralık Aşk dizisi ile bütün dikkatleri üzerine çekmiştir ve kariyerinde önemli bir çıkış yapmıştır.

SULTAN ALPARSLAN'A HAYAT VERECEK

Küçük Hanımefendi, Dinle Sevgili, Benim İçin Üzülme, Bugünün Saraylısı ve Racon: Ailem İçin gibi projelerde yer alan Barış Arduç, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan'ı canlandıracak. Barış Arduç, 1.82 metre boyunda, 78 kilo ve Terazi burcudur.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Kuzgun (Kuzgun) (TV Dizisi)

2017 – Mutluluk Zamanı (Mert) (Sinema Filmi)

2015 – Kiralık Aşk (Ömer) (TV Dizisi)

2015 – Racon: Ailem İçin (Tekin) (TV Dizisi)

2014 – Sadece Sen (Ersin)(Sinema Filmi)

2014 – Deliha (Cemil) (Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Bugünün Saraylısı (Selim) (TV Dizisi)

2012 – 2013- Benim İçin Üzülme (Ahmet) (TV Dizisi)

2011 – Dinle Sevgili (Hakan) (TV Dizisi)

2011 – Küçük Hanımefendi (Cenk) (TV Dizisi)

2011 – Pis Yedili (TV Dizisi)