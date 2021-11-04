Wanda Nara ile Mauro Icardi yeniden ayrıldı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giyen Mauro Icardi'nin adı magazin gündeminden düşmüyor. Yıldız futbolcunun geçtiğimiz günlerde China Suarez ile olan mesajları ifşa olmuş ve Wanda Nara golcü oyuncudan ayrılmıştı. İspanyol basını, çiftle ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.

Wanda Nara ile ayrıldıktan sonra defalarca kez özür dileyen ve eşini barışmaya ikna eden Mauro Icardi rahat durmadı. İddialara göre Arjantinli futbolcu eşini yine modellik yapan China Suarez ile aldattı. Icardi'nin telefonunda China Suarez'in görüntülerini yakalayan Wanda Nara ise Arjantinli futbolcuyla bir kez daha ayrıldı.