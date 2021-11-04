Bir Zamanlar Çukurova 111. bölüm CANLI izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm full izle tek parça

atv'nin büyük beğeniyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Hilal Altınbilek'in hayat verdiği Züleyha'nın akıbeti dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. Cinayet zanlısı olarak tutuklanan Züleyha, Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölüyor mu, idam mı edilecek sorularıyla araştırılıyor. Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak mı soruları da bu karakter hakkında merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Züleyha ile ilgili merak edilenlerin yanıtı.



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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDE BU HAFTA

Tek başına oyun oynayan Leyla, korkunç bir kaza sonucu balkondan düşer. Konakta büyük bir panik yaşanırken Züleyha, Fikret'le beraber Leyla'yı hastaneye yetiştirir. Kazanın ihmal sonucu yaşanması konak çalışanları için korkulu bir bekleyişe sebep olur.



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HAKAN'IN ZÜLEYHA'YA AŞIK OLMASI PLANLARINI ALTÜST EDECEK Mİ?

Betül'ün Yamanlar Holding'e verdiği zarar iyice ortaya çıkar. Züleyha'nın çıkmaza girdiğini gören Hakan, tereddüt etmeden büyük fedakârlıklar yapmaya kalkınca Abdülkadir'le karşı karşıya gelir. Ortağıyla çıkar çatışması yaşayan Abdülkadir, Hakan'a intikam planlarını hatırlatır ancak Hakan, Züleyha'ya âşık olduğunu itiraf eder.



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ÜMİT'İN CİNAYET KURBANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR!

Aldığı gizemli telefon sonucu kızının cinayete kurban gittiğini öğrenen Ümit'in babası, savcıya gidip durumun araştırılmasını ister. Yapılan otopsinin ardından Ümit'in ateşli silahla öldürüldüğü açığa çıkınca Züleyha'yı büyük bir korku kaplar ve Fikret'e koşar. Kafa kafaya veren Züleyha ve Fikret, bu durumun içinden çıkmak için çare ararken, Abdülkadir ve Hakan'ın sakladığı cinayet silahı ortaya çıkacak mıdır?