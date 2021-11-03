EDHO'nun Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'dan flaş 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' paylaşımı!

SON DAKİKA Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz haberi - atv'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO'nun Ömür'ü Ceren Benderlioğlu sosyal medya hesabından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la ilgili paylaşımda bulundu.
Ceren Benderlioğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
7 senenin 7'sinde de birçok başarılara imza atan, senaryosundan ekibine uykusuz kaldığımız, ekmeği bölüştüğümüz tüm ekip arkadaşlarım, abilerim, canlarım... Yolumuz açık olsun. Kalp kırık ama yola devam. Onur Abim, Oktay Abim, Bahadır Abim, kardeşlerim, yol arkadaşlarım. Her şey için sonsuz teşekkürler. Hep güzel haberler alalım, sizi seviyorum."
Oktay Kaynarca da paylaşım da bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı
"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han....
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim. Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"