EDHO'nun Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'dan flaş 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' paylaşımı!

SON DAKİKA Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz haberi - atv'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO'nun Ömür'ü Ceren Benderlioğlu sosyal medya hesabından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la ilgili paylaşımda bulundu.

Ceren Benderlioğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

7 senenin 7'sinde de birçok başarılara imza atan, senaryosundan ekibine uykusuz kaldığımız, ekmeği bölüştüğümüz tüm ekip arkadaşlarım, abilerim, canlarım... Yolumuz açık olsun. Kalp kırık ama yola devam. Onur Abim, Oktay Abim, Bahadır Abim, kardeşlerim, yol arkadaşlarım. Her şey için sonsuz teşekkürler. Hep güzel haberler alalım, sizi seviyorum."







Oktay Kaynarca da paylaşım da bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı



"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han....