'MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 2 Kasım eleme adayları belli oldu!

MasterChef Türkiye'de yeni takımlar arasındki ilk oyun kıran kırana bir rekabete sahne oldu. Yarışmacılar birbirleriyle yöresel lezzetler üzerinden düello yaptı. Takım oyununda dakikalar içinde yarışmacılar, takım arkadaşlarının tezgahlarına oyunun yarısında geçerek kaldıkları yerden yemeği yapmak için gayret etti. Oyun sonunda kazanan takım belli oldu. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te 2 Kasım dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte cevabı...







MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te on birinci haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük mücadeleye sahne oldu. Burcu tarafından kurulan mavi takım ile Eren'in kurduğu kırmızı takım, 1. dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Oyun öncesinde yapılacak yemekler ve düello eşleşmeleri belirlendi.

MasterChef'in 2 Kasım Salı bölümünde haftanın ilk takım oyununda altı yemek yapılacaktı. Bu yemekler için verilen süre 45 dakika oldu. Eşleşmelerin belli olduktan sonra yarışmacılar, ayarlanan yerlerine geçti ve yemeklerini yapmaya başladı. Bir süre sonra şeflerin çaldığı korna, yarışmacıları şoka uğrattı.

Dokunulmazlık oyununda çalınan her korna ile düello sıraları, bir arka sırasına geçti. Bu şekilde süre bitimine kadar yerlerin değişmesi devam etti. Yarışmacılar, geçtikleri sırada olan yemekleri yapmaya, tamamlamaya çalıştı. Verilen süre bitiminde ise şefler, yemeklerin tek tek tadımını yaptı ve anında kazanan takımı açıkladı. Bu akşam altı düello sonucunda 5-1 üstünlük sağlayan Kırmızı takım, 1. dokunulmazlık oyununu kazandı.





MASTERCHEF BU HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi takım oyuncuları:

- Pelin

- Tahsin

- Araz

- Eren

- Emre

- Safanur

Kırmızı takım oyuncuları:

- Dilara

- Mert

- Sergen

- Azize

- Burcu

- Hasan



TAKIM OYUNU MENÜSÜ, EŞLEŞMELER VE KAZANAN TAKIM

İçli köfte: Pelin - Azize (Kırmızı takım)

Kayseri mantısı: Tahsin - Burcu (Kırmızı takım)

Karnıyarık ve pilav: Araz - Sergen (Kırmızı takım)

Taş kadayıf: Safanur - Hasan (Mavi takım)

Paçanga böreği: Emre - Mert (Kırmızı takım)

Çökertme kebabı: Eren - Dilara (Kırmızı takım)



EREN VE EMRE SON İKİYE KALDI

Yarışmada ilk takım oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlığı kazanmak ve eleme potasına isim göndermek için mutfağa girdi. Yarışmacılar Somer Şef'in barbunya laksa tarifini yaptı. Eren ve Emre son ikiye kaldı ve dokunulmazlığı Eren kazandı.

ELEME ADAYLARI BELLİ DOLU

Dokunulmaz olan Eren eleme potasına ilk olarak Pelin'i gönderdi. Oy çokluğu ile belirlenen ikinci aday ise Emre oldu.