Esra Bilgiç sette olay çıkardı! İşte o istekleri | Esra Bilgiç kimdir?

Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan rolüyle büyük beğeni toplanmıştı. Esra Bilgiç, hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Esra Bilgiç, bir reklam çekimi için Pakistan'a gitti. Esra Bilgiç, reklam setinde yaptıklarıyla herkesi bezdirdi.

Esra Bilgiç, bir Pakistan firmasının reklam yıldızı oldu. Güzel oyuncu, 5 gün süren çekimlerde kaprisleriyle çirkin tavırlara imza attı. Esra Bilgiç, bir Pakistan firmasının reklam yıldızı oldu. Güzel oyuncu, 5 gün süren çekimlerde kaprisleriyle çirkin tavırlara imza attı.

Özel karavanına vitamin isteyen Bilgiç, istediği marka vitamin gelmeyince sette kriz çıkardı. Bütün çalışanları saatlerce soğukta bekletti. Takvim'in haberine göre; Sete sürekli geç gelen ve özel karavan isteyen Bilgiç, çalışanları kaprisleriyle bezdirdi.

Çekimlerin son gününde vitamin takviyesi isteyen oyuncu, karavanına bırakılan vitaminlerin istediği marka olmadığını görünce isyan çıkardı. Karavandan dışarı adım atmayan Bilgiç, "Vitamin gelmeden sete çıkmam" resti çekti.

Ne yapacağını şaşıran set çalışanları oyuncunun istediği marka olan vitamini getirdi. Soğuk havada bütün çalışanları dışarıda bekletip daha sonra sıcak karavanından sete çıkan Bilgiç, kaprislerini burada da sürdürdü.

Geç kaldığı günler sete avukatıyla birlikte giden Bilgiç'in tavırları herkesi şaşırttı. Reklamda görev alan set ekibi, biten işin ardından derin bir "Ohh" çekerek bir daha oyuncunun rol aldığı projelerde görev almama kararı aldı.

Çıkan bu iddiaların ardından Esra Bilgiç'in ise nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.